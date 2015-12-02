Автомайдан заблокировал въезд в "Олимпийский" в ожидании Фирташа (видео)

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Через полчаса в НСК "Олимпийский" должен был начаться съезд работодателей Украины, которую возглавляет Дмитрий Фирташ. Сейчас вход туда блокируют двумя машинами. Это представители Автомайдана Киева. По их словам, они начали свою акцию, так как считают, что представители работодателей Украины настроены пророссийски, и их требования не могут быть приняты", - отмечает корреспондент.

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Фирташ должен был принять участие в съезде работодателей, однако на сайте появилась информация, что он не приедет в Украину и выступит формате видеоконференции.

"Представители МВД подходили общаться к участникам акции, по их словам, активисты не имеют разрешения на такую ​​акцию. Автомайдановцы говорят, что никуда не пойдут. МВД собирается вызвать национальную полицию", - отметила корреспондент.

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Ранее сообщалось, что руководство Министерства внутренних дел Украины отправило в аэропорт "Борисполь" вооруженных бойцов для задержания Дмитрия Фирташа, несмотря на то, что тот передумал возвращаться в Украину. Фотографии автоматчиков, дежурящих в аэропорту, опубликовал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.