Аваков со спецназом ждет в аэропорту Фирташа, который не прилетит

Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Уж полдень близится, а Фирташа все нет.. а мы-то ждем", - отметил он.

Ранее бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что отложит возвращение в Украину из-за противодействия властей.

Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу Федерального бюро расследований США, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В начале апреля в США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля этого года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.

В конце мая суд запретил его экстрадицию, не исключив политических мотивов при вынесении американским судом ордера на арест. Следующие полгода Фирташ ожидал получения решения суда. Ему вернули заграничный паспорт, и он может ехать в Украину. Рассмотрение апелляции австрийской прокуратуры на решение первой инстанции состоится в следующем году.

25 ноября Deutsche Welle сообщила, что Фирташ вернется в Украину и 2 декабря примет участие в съезде Федерации работодателей Украины, которую он возглавляет.

Украина - одна из немногих стран, куда Фирташ может выехать из Австрии. Олигарх не может путешествовать в более чем 100 стран, с которыми у США подписано соглашение об экстрадиции.

29 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Фирташ после прибытия в Украину будет задержан.