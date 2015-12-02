Аваков со спецназом ждет в аэропорту Фирташа, который не прилетит
Группа спецназа ожидает в аэропорту "Борисполь" прилета украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Уж полдень близится, а Фирташа все нет.. а мы-то ждем", - отметил он.
Ранее бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что отложит возвращение в Украину из-за противодействия властей.
Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу Федерального бюро расследований США, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.
Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.
В начале апреля в США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.
30 апреля этого года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.
В конце мая суд запретил его экстрадицию, не исключив политических мотивов при вынесении американским судом ордера на арест. Следующие полгода Фирташ ожидал получения решения суда. Ему вернули заграничный паспорт, и он может ехать в Украину. Рассмотрение апелляции австрийской прокуратуры на решение первой инстанции состоится в следующем году.
25 ноября Deutsche Welle сообщила, что Фирташ вернется в Украину и 2 декабря примет участие в съезде Федерации работодателей Украины, которую он возглавляет.
Украина - одна из немногих стран, куда Фирташ может выехать из Австрии. Олигарх не может путешествовать в более чем 100 стран, с которыми у США подписано соглашение об экстрадиции.
29 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Фирташ после прибытия в Украину будет задержан.