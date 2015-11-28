Украина чтит память жертв Голодомора: в Киеве возле Мемориала собираются люди

В Киеве возле Мемориала жертвам Голодомора собираются люди, чтобы почтить память убитых голодом. Как передает корреспондент УНИАН, горожане начали собираться возле столичной станции метро "Арсенальная".

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Разные группы граждан можно встретить вдоль всей улицы Ивана Мазепы и в начале улицы Лаврской.

Люди держат в руках государственные флаги, лампадки со свечами, колоски и цветы.

Для усиления безопасности вокруг территории Мемориала жертвам Голодомора дежурят подразделения Национальной гвардии. Все подходы к мемориалу перекрыты, а людей на его территорию пропускают через защитные рамки-металлоискатели.

На центральном входе в мемориал дежурят военнослужащие Президентского полка.

В 15:15 ожидается прибытие главы государства Петра Порошенко, который примет участие в мероприятиях в связи с Днем памяти жертв голодоморов.

В 16:00 вместе с общенациональной минутой молчания состоится уже традиционная общественная акция «Зажги свечу памяти». Каждый гражданин может зажечь свечу и установить ее на подоконнике (или на балконе), почтив таким образом память миллионов украинцев, которые были убиты голодом в Украине.