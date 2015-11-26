"Исламское государство" причислило Украину, Польшу и Литву к списку своих врагов - The Mirror
10:08, 26 ноября 2015Общество
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В новом видео террористической организации "Исламское государство" в списке стран, которые составляют коалицию против организации, перечислено 60 стран.
Скриншот видео
В видеоролике "Исламского государства" коалицию называют "коалицией дьяволов" сообщает РБК со ссылкой на The Mirror.
"Мы подсчитываем ваши знамена, которые, как говорит наш пророк, достигнут 80, после чего пламя войны сожжет вас", - говорится в видеозаписи.
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Среди стран, которые отмечены как члены коалиции против ИГ, помимо России, США, Великобритании, Франции, Австралии, ОАЭ, Туниса, Мальты, ряда европейских и ближневосточных стран, названы Украина и Молдова, Польша, Литва.
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