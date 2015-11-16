Путин таки признал, что западная коалиция не доверяет действиям России в Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал по итогам саммита G20 в турецкой Анталье.

«В общем и целом, эта критика (в ходе саммита – УНИАН) как‑то немножко, почти не звучала, так скажем. Да и трудно нас критиковать-то. Нам говорят: «Вы бьете не туда». А когда мы говорим: «Скажите, куда, назовите цели», – нам не дают. «Скажите, куда не надо», – тоже не дают. Как нас критиковать-то?», - сказал Путин.

«Знаете, я не хочу ерничать на этот счет. Как ни странно, есть и свои резоны в этом, свои причины. И одна из них, я вам скажу сейчас прямо, заключается в том, что нам боятся давать территории, по которым не надо наносить удары, опасаясь, что именно туда мы и будем удары наносить, что мы всех обманем. Видимо, о нас думают, исходя из своих собственных представлений о порядочности», - добавил он.

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При этом Путин заявил, что РФ установила контакты с частью так называемой непримиримой, даже вооруженной сирийской оппозицией, которая просила не наносить удары по тем участкам территорий, которые они контролируют.

«Мы достигли этих договоренностей и исполняем их», - заверил он.

По его словам, эта часть вооруженной оппозиции считает возможным начать активные боевые действия против террористических организаций, прежде всего, против ИГИЛ в случае российской поддержки с воздуха.

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«И мы готовы оказать им эту поддержку. Если это произойдет, то это значит, что армия президента Асада, с одной стороны, и вооруженной оппозиции, с другой, борется с общим врагом. Мне представляется, что это может стать хорошей базой, хорошей основой для последующей работы и на площадке политического урегулирования», - считает Путин.

Он заявил, что такую идею предложил президент Франции Франсуа Олланд в Париже на встрече «нормандской четверки».

«Первые шаги в этом направлении мы сделали, и, в общем и целом, они пока позитивные. Нам очень нужна помощь и поддержка Соединенных Штатов, европейских стран, Саудовской Аравии, Турции, Ирана, для того чтобы этот процесс сделать необратимым. Вот об этом мы с коллегами сегодня тоже очень подробно говорили», - сказал Путин.