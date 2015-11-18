Боевики ИГ опубликовали видео, в котором "наслаждаются паникой в Париже" и угрожают еще большим насилием

Видео было опубликовано на подконтрольном ИГ ресурсе Furat Media. Об этом сообщает РБК со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом содержимого экстремистских интернет-ресурсов.

Согласно сообщению, на видеозаписи два боевика разговаривают на французском языке. Они рассказывают, что чувствуют в связи с парижскими терактами. В ролике также показываются кадры и фотографии с мест терактов во французской столице, которые были распространены в СМИ. На фотографиях изображены, в том числе, перестрелка полицейских с террористами и окровавленная сцена в концертном зале Bataclan, посетителей которого террористы взяли в заложники.

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Аналитики отмечают, что боевики в видео "наслаждаются паникой в Париже", транслируя видеозапись с площади Республики, которую люди начали покидать, услышав звук взорвавшейся петарды.

Как пишет The Independent со ссылкой на данные аналитиков SITE Intelligence Group, боевики называют теракты в Париже ответом на французские воздушные удары в Сирии. В видео также содержатся угрозы дальнейшего насилия и призывы к проживающим во Франции мусульманам быть терпеливыми.