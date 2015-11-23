Пограничники не подтверждают сообщения о скоплении российской техники на админгранице с Крымом

Об этом в эфире телеканала «112» заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Читайте такжеРоссия разместила танки и "Грады" у линии разграничения между Крымом и Херсонщиной из-за подрыва ЛЭП - Кива

На вопрос, соответствует ли действительности информация о скоплениях российской военной техники на административной границе с Крымом, Слободян отметил: "На административной границе мы не наблюдаем передвижения военной техники, скопления военной техники или тенденции к тому, что Россия стягивает свои войска к административной границе. Есть единичные передвижения техники, но, по нашему мнению, это такие передвижения, которые вызваны какими-то логистическими потребностями с обеспечением тех подразделений, которые там уже есть. Никакого скопления техники на админгранице в течение последнего времени или последних дней мы не наблюдаем".

Ранее руководитель подразделения противодействия наркопреступности МВД Илья Кива сообщил, что около 12 российских танков вплотную подошли к линии разграничения между Крымом и материковой частью Украины на Херсонщине из-за подрыва ЛЭП.