В Славянске задержали "орденоносца Новороссии" (фоторепортаж)

В Славянске задержали 39-летнего местного жителя, который принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования и даже получил «медаль» от террористов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Славянского отделения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, в ходе реализации полученной оперативной информации правоохранители установили и задержали местного жителя 1976 года рождения с позывным «Гром». Злоумышленник входит в состав вооруженного бандформирования с мая 2014 года.

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Установлено, что во время оккупации города мужчина добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и в период времени с мая по июль 2014 года дежурил на блокпосту в районе Краеведческого музея. В его обязанности входило дежурить на блокпосту с оружием, осматривать транспорт и граждан, а также выявлять проукраински настроенных жителей.

После освобождения города от террористов вместе с боевиками переехал в Донецк, где продолжил свою деятельность в НВФ. С июля 2014 до середины октября 2015 года работал в так называемой «полиции ДНР».

В конце октября боевик приехал в Славянск с целью сбора информации о количестве и передвижении военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины. Полученную информацию злоумышленник передавал террористам при помощи мобильных телефонов и социальных сетей.

Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли автомат Калашникова, гранату «РГД-5», гранату «Ф-1», два запала к ним и 90 патронов калибра 5,45 мм, а также удостоверение и медаль» За оборону Славянска», выданную так называемой «Наградной комиссией Новороссии» и карту Славянска и Славянского района, на которую были нанесены отметки о расстановке сил военнослужащих ВСУ.

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По указанному факту открыто уголовное производство по ст.258-3 «Создание террористической группы или террористической организации» Уголовного кодекса Украины. Участнику НВФ грозит до 15 лет лишения свободы.