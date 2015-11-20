Война на Востоке намеренно затягивается, чтобы не было нового Майдана – активист (видео)

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"У меня сложилось впечатление, что война на Востоке затягивается намеренно для того, чтобы люди не вернулись раньше с фронта и не спросили власть, а спрашивать они будут не так, как был второй Майдан", - отметил Кузнецов.

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По его мнению, власти бездействуют в расследовании преступлений во времена Евромайдана и Николай Кузнецов не верит, что через год что-то изменится.

"Майдан мы вспоминаем когда? Раз в год. А потом все идет тихо. Нет политической воли расследовать эти преступления", - считает активист.

Как сообщал УНИАН, депутат Европарламента Ребекка Хармс считает, что пассивность украинской власти в расследовании преступлений, совершенных на Евромайдане, может негативно отразиться на отношениях Брюсселя с Киевом.

Она назвала "скандальными" медлительность и нерешительность Генеральной прокуратуры Украины при поиске виновных в гибели свыше 100 человек в ходе протестов на Майдане Независимости в Киеве осенью и зимой 2013-2014 годов.

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"Если не произойдут давно назревшие реформы и кадровые изменения во всей судебной системе Украины, это ляжет пятном не на всю Украину, а на репутацию ведущих политиков", - подчеркнула председатель фракции "зеленых" в Европарламенте.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

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После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибло более ста человек, сотни были ранены, большинство из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.