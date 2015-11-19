В психологическом центре адаптации для переселенцев в Мариуполе оказывают помощь 700 семьям

В Мариуполе с 22.07 работает Центр психосоциальной адаптации, сообщает 0629.com.ua.

В нем оказывается помощь и поддержка переселенцам и мариупольцам. Центр на бесплатной обнове оказывает такие услуги, как психологическое сопровождение, социальная адаптация, оказывается юридическая помощь, к тому же проводятся клубные занятия для детей. Также желающие могут записаться на курсы английского и украинского языков.

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В Центре психосоциальной адаптации для переселенцев сообщили, что изначально данная работа была направлена для тех мариупольцев, которые пострадали после обстрела мкр. "Восточный", однако сейчас обращаются все, и в центре никому не отказывают. Координатором проекта является детский психолог Раиса Толочко.

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На данный момент заполнили анкету 700 семей, которые приняли помощь от Центра психосоциальной адаптации для переселенцев.