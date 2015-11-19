"Без языка оккупанта": Порошенко предложил заменить в паспортах русский язык на английский

Согласно ответу на электронный документ, президент предлагает заменить в паспортах украинцев русский язык на английский.

"Учитывая патриотическую позицию подписантов, а также стремление украинского общества к интеграции в Европейский Союз, считаю необходимым дублирование печатной информации в паспорте гражданина Украины на русском языке заменить на английский, как язык международного общения", – говорится в ответе на электронный документ.

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Порошенко также проинформировал, что в Кабинет министров уже направлено обращение с предложением обеспечить внесение изменений в законодательство.

Напомним, соответствующая петиция собрала 25 тысяч подписей 27 октября.