"Без языка оккупанта": Порошенко предложил заменить в паспортах русский язык на английский
Президент Украины Петр Порошенко ответил на петицию с требованием выдавать гражданам Украины паспорт, без формулировки на русском языке, предложив использовать английский.
Согласно ответу на электронный документ, президент предлагает заменить в паспортах украинцев русский язык на английский.
"Учитывая патриотическую позицию подписантов, а также стремление украинского общества к интеграции в Европейский Союз, считаю необходимым дублирование печатной информации в паспорте гражданина Украины на русском языке заменить на английский, как язык международного общения", – говорится в ответе на электронный документ.
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Порошенко также проинформировал, что в Кабинет министров уже направлено обращение с предложением обеспечить внесение изменений в законодательство.
Напомним, соответствующая петиция собрала 25 тысяч подписей 27 октября.