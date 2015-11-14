Взрывы в Ужгороде прокуратура квалифицировала как теракт

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе организации приема граждан, рассмотрения обращений, запросов и связей с общественностью прокуратуры Закарпатской области.

Согласно сообщению, на основании новых установленных данных прокуратурой Ужгорода по фактам взрывов, которые произошли в ночь с 12 на 13 ноября в жилых кварталах Ужгорода, внесены сведения в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 258 УК Украины.

Читайте такжеКИУ прогнозирует три "горячие точки" во втором туре выборов, в том числе Ужгород

"То есть, прокуратурой было зарегистрировано производство по факту террористического акта, к которому присоединены два уголовных производства, возбужденные милицией", - уточнили в отделе.

В настоящее время указанные факты расследуются в рамках объединенного уголовного производства, досудебное расследование по которому поручено Управлению СБУ в Закарпатской области.

В ночь с 12 на 13 ноября в 3:45 и в 3:55 в Ужгородский отдел полиции поступило сообщение о двух взрывах во дворах домов.

По обоим фактам правоохранители возбудили уголовные производства по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.