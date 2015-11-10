На одном из блокпостов установили памятник защитнику Мариуполя (фото)

Монумент защитнику Мариуполя установлен на одном из блокпостов.

Об этом сообщила волонтер Юлия Матвиенкова, пишет 0629.com.ua.

На одном из блокпостов волонтеры установили памятник бойцу 23 БТРО Вячеславу Комару, погибшему более года назад.

"Вот такой памятник у нас на блокпосту. Покойся с миром, Вячеслав, мы здесь, мы рядом, «сепары» так и не пришли сюда. Вы их не пустили и мы не пустим!" - пишет волонтер.

Напоминаем, что утром 5 сентября 2014 под Мариуполем три военнослужащих 23-го БТРО погибли под минометным обстрелом, включая Вячеслава Комара.