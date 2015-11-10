Тука рассказал, сколько человек попали на подконтрольную Украине территорию через переход в Станице Луганской

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на ее председателя Георгия Туку, пешеходный пункт пропуска продолжает свою работу в обычном режиме.

«По состоянию на 10 ноября указанным дорожным коридором воспользовались около 20 тыс. человек, из которых более 60% лица, перешедшие из оккупированной территории на территорию, подконтрольную украинской власти. Каждый день им пользуется от 1700-1800 человек. Учитывая значительное количество посетителей и холодное время года, руководством областной военно-гражданской администрации совместно с ГУ ГСЧС в Луганской области организован пункт обогрева», - отметил Тука.

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Также сообщается, что из Станицы Луганской люди могут выехать по трем направлениям: Кременная, Беловодск и Счастье. Движение автобусов привязано к режиму работы пункта пропуска.

«Значительное количество посетителей пункта, которые заходят с оккупированной территории, несмотря на то, что областная ВГА совместно с правоохранительными органами проводила широкую информационную кампанию, не осведомлены о том, что для перехода нужен соответствующим образом оформленное разрешение. В результате, некоторые граждане, которых не пропустили через пункт пропуска, предпринимают попытки пересечения линии разграничения вне его - и как следствие становятся жертвами «растяжек», установленных террористами. С целью предотвращения таких случаев на пункте дежурит сотрудник районной ВГА, который оказывает помощь в оформлении заявки на получение разрешения-пропуска через интернет», - подчеркнул Тука.

Как сообщал УНИАН, пешеходный пункт пропуска на линии разграничения в Станице Луганской открыли 27 октября. На органы ГФС возложены функции по контролю за перемещением грузов (товаров) на территориях проведения антитеррористической операции.