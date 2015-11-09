Президент подписал указ о праздновании в этом году Дня Достоинства и Свободы

Текст указа обнародован на сайте главы государства.

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Согласно документу, президент поручил Кабинету министров Украины безотлагательно создать Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2015 году Дня Достоинства и Свободы, определив его сопредседателями премьер-министра и главу Администрации президента и привлекая к его работе представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных громад, общественных объединений.

Также Порошенко поручил правительству утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию в 2015 году Дня Достоинства и Свободы, предусмотрев, в частности, проведение: 21 ноября 2015 года в городе Киеве, других населенных пунктах торжеств и мемориальных мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, территориальных громад, народных депутатов Украины, политического корпуса, гражданского общества, прежде всего участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, семей Героев Небесной Сотни, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, представителей волонтерских движений, духовенства; в учебных заведениях, заведениях культуры, воинских частях тематических выставок, презентаций, других мероприятий, посвященных революционным событиям 2004 года и Революции Достоинства, ее участникам и значению этих событий в развитии гражданского общества; осуществлять совместно с Киевской городской государственной администрацией меры по достойному чествованию подвига Героев Небесной Сотни, в том числе проведение благоустройства и обеспечение поддержания в надлежащем состоянии мест и объектов, связанных с событиями Революции Достоинства.

Областным и Киевской городской государственным администрациям президент поручил утвердить и обеспечить выполнение региональных планов мероприятий по празднованию Дня Достоинства и Свободы.

Министерство иностранных дел Украины должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий по празднованию Дня Достоинства и Свободы и оказание содействия украинской общественности за рубежом в праздновании этого праздника, а также участия представителей украинской общественности за рубежом в соответствующих мероприятиях в Украине.

Кроме того, президент поручил Министерству информационной политики Украины вместе с Украинским институтом национальной памяти обеспечить разработку и внедрение для государственных СМИ тематических информационных программ, посвященных Революции Достоинства, а также распространение соответствующей социальной рекламы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.