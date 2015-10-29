Луцкий горсовет обязал чиновников использовать обращения "пан" и "пани"

17:53, 29 октября 2015
Общество
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Луцкий городской совет принял решение о том, что представители местной власти в официально-деловом стиле общения будут использовать такие формы, как «пан», «пани», а также «панове».

Фото УНИАНФото УНИАН

Об этом сообщается на официальном сайте горсовета.

«Городской совет решил для всех представителей исполнительных органов городского совета, депутатов городского совета, членов исполнительного комитета, руководителей отдельных коммунальных предприятий, учреждений и организаций города ввести правило в служебных и официальных обращениях к отдельному человеку, группе, делегации перед фамилией или именем (также в общих обращениях) употреблять вежливые слова «пан», «пани», «панове», - сказано в сообщении горсовета.

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По словам автора законопроекта, депутата Аскольда Пекарского, такие обращения используются в официально-деловом стиле украинского языка довольно активно, а также они самим фактом своего существования отрицают «любимую аксиому советских идеологов об общем и одновременном происхождении украинского, белорусского и русского языков».

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