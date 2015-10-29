Луцкий горсовет обязал чиновников использовать обращения "пан" и "пани"

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Об этом сообщается на официальном сайте горсовета.

«Городской совет решил для всех представителей исполнительных органов городского совета, депутатов городского совета, членов исполнительного комитета, руководителей отдельных коммунальных предприятий, учреждений и организаций города ввести правило в служебных и официальных обращениях к отдельному человеку, группе, делегации перед фамилией или именем (также в общих обращениях) употреблять вежливые слова «пан», «пани», «панове», - сказано в сообщении горсовета.

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По словам автора законопроекта, депутата Аскольда Пекарского, такие обращения используются в официально-деловом стиле украинского языка довольно активно, а также они самим фактом своего существования отрицают «любимую аксиому советских идеологов об общем и одновременном происхождении украинского, белорусского и русского языков».