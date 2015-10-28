Российские эксперты раскритиковали Кремль, обвинив в провале кампании помощи беженцам из Украины

Такой вывод следует с доклада экспертов Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, сообщает РБК.

Согласно докладу, данные ФМС РФ не дают возможности до конца понять, сколько украинцев, из числа 1 млн беженцев, которые прибыли в РФ с 1 апреля 2014-го (цифры ФМС РФ), получили статус беженца, какова точная численность получивших временное убежище, сколько человек его продлили (этот статус нужно регулярно продлевать) и сколько переселенцев стали участниками госпрограммы добровольного переселения соотечественников, констатируют эксперты.

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«Создается впечатление, что эти цифры умышленно скрываются от общественности», — говорится в докладе.

Российские эксперты приводят собственную статистику, полученную «из различных источников»: статус беженца предоставлен всего 317 тыс. переселенцев, статус временного убежища — 378 тыс., а участниками госпрограммы переселения стали 40 тыс. приехавших с Украины.

Авторы доклада констатируют, что материальные блага, которые дают эти формы легализации в России, недостаточны, но чтобы их добиться, зачастую нужно пройти долгие бюрократические процедуры.

Кроме этого, согласно докладу, до сих пор не решен вопрос с оказанием беженцам медицинской помощи из-за отсутствия у них полиса медицинского страхования, не решена проблема с выплатой пенсий по старости и инвалидности.

Эксперты кудринского комитета констатируют, что Россия не сумела эффективно использовать трудовой потенциал беженцев с Украины, которые по своей профессиональной подготовке выгодно отличаются от трудовых мигрантов из Средней Азии.

«Распределение беженцев по субъектам РФ проводилось без учета имеющийся у них профессии, специальности, — говорится в докладе. — Приехав на место назначения, многим приходилось трудоустраиваться не по специальности, что негативно скажется на их профессиональных навыках. Опытные инженеры и профессионалы технических специальностей вынуждены работать грузчиками и строителями, чтобы как-то прокормить семью и оплатить временное проживание».

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Основную нагрузку по расселению беженцев, оказанию им гуманитарной помощи, поиску и предоставлению работы «взяли на себя российские граждане от Ростова до Владивостока», делают выводы авторы доклада, ФМС же не смогла организовать четкую работу с переселенцами, хотя для этого и создавалась.

Отмечается, что с авторами доклада согласна также руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. По ее мнению, в России вовсе отсутствует институт убежища как форма легализации приезжих. «У нас есть неплохая законодательная база, но она не исполняется…Все это приводит к коррупции: чтобы получить временное убежище, многие приезжие платят от 70 до 180 тыс. руб.», — приводит цифры Ганнушкина.