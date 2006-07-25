На три года осужден директор школы, ударивший ученика

Ковпаковский районный в городе Сумы суд признал директора школы №19 областного центра виновным в превышении им служебных полномочий и установил, что 18 января с.г. он применил физическую силу к ученику. По словам пострадавшего, директор схватил его за ухо и ударил по голове.

Как передает корреспондент УНИАН, суд вынес решение лишить директора школы свободы на три года, но отсрочил наказание на год. Пострадавший и его мать получат также по 500 грн. за моральный ущерб.