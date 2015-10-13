Люди без российского гражданства в Крыму подвергаются дискриминации – правозащитники

Об этом 12 октября на конференции «Киевский диалог» сообщили правозащитники Ольга Скрипник и Сергей Заяц, передает Крым.Реалии.

«Люди, которые не имеют российского паспорта, полученного в Крыму, у них ограничений доступ к медицинским услугам, особенно если мы говорим о бесплатном медицинском обслуживании. У нас есть примеры, когда в заявлениях четко сказано, что лица без российского гражданства не имеют доступа к некоторым услугам. Кроме этого, есть проблема с терапией для наркозависимых, поскольку в России нет такой терапии, которая была в Украине», – отмечает Ольга Скрипник.

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Еще одна бытовая проблема, с которой приходится сталкиваться крымчанам, не имеющим российского гражданства, – это трудоустройство, где украинцы также подвергаются дискриминации, говорят правозащитники.

«Есть объявления о трудоустройстве, и люди, которые не имеют российских паспортов, а такие есть, они принципиально не берут их, или люди, которые написали так называемый отказ от российского гражданства, они также дискриминируются в трудоустройстве»,–отметила Ольга Скрипник.

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Как сообщалось, Крым и Севастополь аннексированы Россией 20 февраля 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила эту дату началом временной оккупации полуострова.