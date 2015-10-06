В Краматорске задержали информатора боевиков, который пытался собрать данные о штабе АТО

Служба безопасности Украины в Краматорске задержала информатора террористической организации "ДНР", который пытался получить информацию о штабе антитеррористической операции. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеРада разрешила местным властям в зоне АТО за свой счет восстанавливать инфраструктуру

Отмечается, что выполняя задание террористов, он собирал и передавал информацию о расположении, средствах и маршрутах движения сил Вооруженных сил Украины, а также пытался собрать сведения о штабе АТО в Краматорске.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Отметим, ранее в Запорожье СБУ выявила сеть информаторов так называемой "ДНР".