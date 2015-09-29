Российский суд приговорил к 24,5 годам колонии участника УНА-УНСО, обвиняемого в боях в Чечне

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее МИД Украины вызвал консула посольства России для вручения ему ноты в связи с нарушениями российской стороной прав граждан Украины — Николая Карпюка и Станислава Клыха, фигурантов дела членов УНА-УНСО, которое рассматривается в суде Чечни.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела против двух граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха по обвинению в участии в боях против российских военнослужащих в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах.

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По версии российского следствия, в "начале 1990-х годов на территории Украины была создана военизированная политическая организация праворадикального толка «УНА-УНСО», придерживающаяся националистической идеологии, одними из целей и задач которой являлись оказание противодействия российским властям в любой форме и уничтожение граждан РФ русской национальности".

Следователи утверждают, что, «разделяя указанные цели и задачи, в указанное время на территории Украины в ее состав вошли граждане Украины Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Малофеев, Александр Музычко и другие лица».

«Так, выполняя приказы руководителей банды, Карпюк совместно с Музычко возглавили банду под названием «Викинг», в которую также вошли участники «УНА-УНСО» Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Александр Малофеев, Станислав Клых и другие лица», - утверждают российские следователи.

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Они заявляют, что в период с декабря 1994 по январь 1995 года Карпюк, Клых, Малофеев совместно с другими участниками банд неоднократно принимали активное участие в боестолкновениях с военнослужащими ВС РФ на территории президентского дворца, площади «Минутка» и железнодорожного вокзала города Грозного, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 причинили ранения.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Карпюка и Клыха с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

«Ранее в отношении участника банды «Викинг» - гражданина Украины Александра Малофеева уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, которое также с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в Следственном комитете РФ.

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Напомним, Клых и Карпюк были арестованы более года назад, и за это время к ним ни разу не был допущен консул Украины.