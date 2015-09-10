Генштаб прокомментировал открытые Россией уголовные дела: РФ обвиняет в том, что делает сама

Об этом заявил руководитель пресс-центра Генштаба Владислав Селезнев, комментируя новое дело, открытое следственным комитетом РФ, пишет Украинская правда.

"Россия уже не впервые обвиняет других в том, что делает сама. Так было со сбитым Боингом Малазийских авиалиний МН-17. Россия пытается замаскировать преступления своих военных, перекинув ответственность за трагедию на украинские ВС", - заявил он.

"В этот раз российские следователи отвлекают внимание общественности от российского военного присутствия на территории Украины и агрессии против соседнего государства, фабрикуя уголовные дела против украинских военных руководителей – Министра обороны и Начальника Генштаба, необоснованно инкриминируя им использование запрещенных средств и методов войны и даже геноцид", - отметил он.

"Присутствие российских военных на Донбассе, их участие в боевых действиях против украинской армии и причастность к гибели гражданских (в том числе и русскоязычных) – доказанный факт", - подчеркнул он.

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Селезнев добавил, что все понимают, откуда берутся средства для ведения военных действий боевиков на востоке Украины.

"Однако российское военно-политическое руководство продолжает упорно все отрицать. Со временем вся правда о преступлениях России в Украине станет известна, а виновные – будут отданы в руки национального или международного правосудия. Вот тогда весь мир сможет взглянуть в глаза нынешним вождям и военным России, на чьей совести – обстрелы жилых кварталов из пушек и реактивных установок, убийства наших мирных граждан и солдат, сбитый "Боинг", захват чужой территории, агрессивная информационная война, ограбление Донбасса", - подчеркнул он.

Селезнев также назвал заявления следственного комитета еще одним шагом в информационной войне против Украины.

Он также прокомментировал заявление председателя следственного комитет, который обвинил премьера Арсения Яценюка в участии в Чеченской войне.

"Показания дали украинские политзаключенные Николай Карпюк и Станислав Клих. Очевидно, что они даны под давлением – в лучших традициях сталинских карательных органов. Конечно, такие заявления даже не стоит комментировать – их комичность является безусловной", - подчеркнул Селезнев.

Как сообщал УНИАН, следственный комитет России в отношении Степана Полторака, Виктора Муженко, Анатолия Пушнякова, Николая Балана и Олега Ляшко открыл уголовные дела. Их обвиняют в геноциде русскоязычного населения Украины.