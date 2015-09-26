Во Львовской области найден застреленным президент одного из коммерческих банков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины во Львовской области.

«25 сентября утром недалеко от села Раковец Пустомытовского района Львовской области с огнестрельными ранениями обнаружено тело 49-летнего жителя Киевской области, который без вести пропал 18 сентября 2015 года во Львовской области. По подозрению в убийстве вечером этого же дня, 25 сентября, работники милиции задержали во Львове 29-летнего киевлянина, который работал водителем президента банка и сообщил в правоохранительные органы о его исчезновении», - говорится в сообщении.

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Предварительно следствие установило, что подозреваемый на почве неприязненных отношений совершил убийство с применением огнестрельного оружия, тело спрятал возле села Раковец, автомобиль «Range Rover», на котором работал и который принадлежал погибшему, сжег.

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29-летнему жителю Киева объявлено о подозрении за совершение умышленного убийства и уничтожения имущества (автомобиля «Range Rover») и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Проводится ряд экспертиз. Все обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в милицию поступило заявление от жителя Киева о том, что 20 сентября он, будучи водителем президента АКБ «Аркада», вместе с ним приехал во Львов и стал свидетелем того, как мужчина вышел из автомобиля, пересел в другой автомобиль, при этом отдав распоряжение ему - как водителю - оставить ключи и автомобиль определенному лицу, и после этого пропал и не выходит на связь.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, чтобы установить местонахождение пропавшего президента банка.

В пресс-службе ГУ МВД во Львовской области УНИАН подтвердили информацию о том, что в Сиховский райотдел милиции Львова поступило заявление о пропаже человека. По данному факту открыто уголовное производство по части первой статьи 115 УКУ (умышленное убийство).

21 сентября в лесном массиве возле села Раковец обнаружили обгоревший автомобиль президента коммерческого банка «Аркада».

Главное управление МВД во Львовской области объявило в розыск без вести пропавшего Сергея Сущева.

Официальное объявление о розыске банкира 24 сентября было обнародовано на официальном сайте областного управления милиции.