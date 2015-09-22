В Лисичанске прошел патриотический флеш-моб (фото)
17:44, 22 сентября 2015Общество
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В Лисичанске ученики одного из городских лицеев провели флеш-моб посвященный Дню Мира.
Патриотический флеш-моб в Лисичанске / lisichansk.com.ua
Как сообщает Lisichansk.com.ua, колонна учащихся, прошла улицами города до монумента Второй мировой войны, где школьники продолжили свой флеш-моб.
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Патриотический флеш-моб в Лисичанске / lisichansk.com.ua
Патриотический флеш-моб в Лисичанске / lisichansk.com.ua
Патриотический флеш-моб в Лисичанске / lisichansk.com.ua
Патриотический флеш-моб в Лисичанске / lisichansk.com.ua
Согласно сообщению, на празднование были приглашены военнослужащие 24-й бригады, которые в 2014 году вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины освобождали город Лисичанск от боевиков.
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