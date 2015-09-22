В Лисичанске прошел патриотический флеш-моб (фото)

Как сообщает Lisichansk.com.ua, колонна учащихся, прошла улицами города до монумента Второй мировой войны, где школьники продолжили свой флеш-моб.

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Согласно сообщению, на празднование были приглашены военнослужащие 24-й бригады, которые в 2014 году вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины освобождали город Лисичанск от боевиков.