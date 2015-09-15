На Донетчине этнические греки устроили свадьбу в вышиванках (фото)

Об этом 0629.com.ua сообщила мать жениха Ольга Зурнаджи.

Первый день свадьбы был традиционным - невеста Виктория была в белом платье, а жених Владимир - в костюме, а вот на второй день и молодые и гости одели вышиванки.

По словам Ольги, ее муж этнический грек, а она - украинка. Точно также и родители со стороны невесты - отец грек, а жена - украинка. При помощи вышиванок они решили проявить себя и показать свою любовь к родной стране.

На свадьбу пришли 70 человек, часть из которых облачилась в вышиванки. В этот день в Сартане звучало множество украинских песен и известные слова: "Слава Украине! Героям слава!".

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Сартана неоднократно подвергалась обстрелам со стороны боевиков. Так, в ночь на 17 августа боевики обстреляли Сартану из САУ.