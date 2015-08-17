Боевики обстреливают Сартану и Лебединское под Мариуполем, есть пострадавшие

Как сообщил 0629 пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной, боевики обстреливают из САУ поселок Лебединское, а также Сартану. Предварительно известно, что один из снарядов попал в стадион.

По сообщению сартанского поселкового головы Степана Махсмы, в ходе обстрела в поселке пострадало 2 человека - мама и ее маленькая дочка.

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Позже 0629 сообщил, что известно о 3 пострадавших в Сартане.

"Скорая" доставила в 3 горбольницу ребенка с оторванной стопой. В 4 горбольницу госпитализированы двое жителей - у одного оторвана рука, у второго нога. Несколько человек отправились в больницу своим ходом. Предположительно, число пострадавших в ходе обстрела вырастет до 5-6 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщают мариупольцы в соцсетях, в Сартане в ходе обстрела пострадало три частных дома. Жители сидят в подвалах.

Волонтеры отмечают, что украинские военные дают ответ. По состоянию на 23.00 среди военных потерь нет.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области, по состоянию на 00.20 стало известно о еще одной погибшей в Сартане - девушке в возрасте примерно 20-22 лет, которая была найдена на ул. Красноармейской. Личность погибшей устанавливается.

По состоянию на 00.40 установлено, что среди раненых - мужчина 37 лет и 10-летняя девочка, которые госпитализированы в больницу Мариуполя с осколочными ранениями. По предварительной информации пострадавшей девочке предстоит ампутация стопы.