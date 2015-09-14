Жебривский рассказал о "формуле жизни" для жителей Артемовска

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский заверил, что в военное время очень важно "не уходить в себя", а продолжать жить, возможно, с некоторыми ограниченными правами, сообщает 06274.com.ua.

«Мы работаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы работать», - заявил он.

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Праздники, которые устраиваются для жителей общины – это еще один способ поднятия духа, и возможность сплотиться в нелегкое время.

Губернатор подчеркнул, что инфраструктура Артемовска развивается: медицинские учреждения, школы, стадион «Металлург», дворец культуры, а сейчас и бассейн «Дельфин» - для артемовцев создаются достойные условия, чтобы хорошо жить и работать.