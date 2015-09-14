Ярошу сделали операцию, выздоровление займет две недели - врач

Об этом сообщает в Facebook заместитель главврача больницы им. Мечникова Юрий Скребец.

"Оперативное вмешательство Проводнику завершено. Планируемый срок выздоровления - две недели", - сообщил он.

Оперативне втручання Провіднику завершено.Автори - Олександр Лоскутов та Іван Жердєв.Запланований термін одужання - два тижні. Posted by Юрій Скребець on 14 вересня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, лидера "Правого сектора" госпитализировали из-за осложнений в результате ранения. Врачи сообщили, что из-за чрезмерных упражнений по разработке раненого локтевого сустава сломались внутренние металлоконструкции.