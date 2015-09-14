Ярошу сделали операцию, выздоровление займет две недели - врач
15:04, 14 сентября 2015Общество
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Лидеру "Правого сектора", народному депутату Дмитрию Ярошу провели операцию.
REUTERS
Об этом сообщает в Facebook заместитель главврача больницы им. Мечникова Юрий Скребец.
"Оперативное вмешательство Проводнику завершено. Планируемый срок выздоровления - две недели", - сообщил он.
Оперативне втручання Провіднику завершено.Автори - Олександр Лоскутов та Іван Жердєв.Запланований термін одужання - два тижні.Posted by Юрій Скребець on 14 вересня 2015 р.
Как сообщал УНИАН, лидера "Правого сектора" госпитализировали из-за осложнений в результате ранения. Врачи сообщили, что из-за чрезмерных упражнений по разработке раненого локтевого сустава сломались внутренние металлоконструкции.
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