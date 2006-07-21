Госслужащие будут проходить аттестацию на знание госязыка

Сегодня правительственный комитет под председательством вице-премьер-министра Вячеслава КИРИЛЕНКО одобрил проект Постановления о внесении изменений в Положение о проведении аттестации государственных служащих и Положения о проведении аттестации должностных лиц местного самоуправления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины В.КИРИЛЕНКО.

В соответствии с этими изменениями, государственные служащие и должностные лица местного самоуправления будут проходить аттестацию на знание и использование в работе государственного языка.

„18 мая в Кабинете Министров мы провели совещание по вопросам обеспечения развития государственного языка в Украине. По его результатами Главное управление государственной службы разработало соответствующий проект постановления, задачей которого является обеспечение безусловного выполнения статьи 10 Конституции Украины служащими”, - сообщил В.КИРИЛЕНКО.