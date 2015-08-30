В "Украинском доме" шахтеров поздравили с профессиональным праздником

29 августа в ГП «Украинский Дом» состоялось празднование День шахтера, который является не только профессиональным праздником для работников этой мужественной профессии, но и для всей Украины, поскольку угольная промышленность - это основа экономики государства.

Организаторы мероприятия – ОО «Совет экологической безопасности», ГО «Украина – Единство Нации» и все присутствующие поблагодарили шахтеров за их труд и важный вклад в жизнь страны.

«Вы всегда является примером профессионализма, высоких моральных принципов. И недаром шахтеры всегда вызвали в обществе глубокое уважение и доверие. И в наше нелегкое время именно на шахтеров обращено внимание, надежды и ожидания всего украинского народа», - отметил председатель ОО «Совет экологической безопасности» Сергей Орехов, который сам имеет 7 лет горного стажа.

Во время торжества со сцены звучали поздравления от народных артистов Украины Светланы и Виталия Билоножко, Ивана Поповича, Натальи Бучинской и детских коллективов со всех уголков Украины. Кроме того, организаторы праздника наградили шахтеров путевками в оздоровительный санаторий в Львовской области, дипломами и медалями «За шахтерский труд».

«Глядя на всех присутствующих в этом зале, понимаешь – именно эти люди каждый день поддерживают суверенитет нашего государства своим ежедневным трудом», - подчеркнул Валерий Цибух, секретарь ОО «Совет экологической безопасности».

«Нелегкий труд шахтеров заслуживает уважения, а предприятия угольной промышленности – поддержку и опеку государства. Украине нужна эта отрасль современного уровня, а ее развитие и решение серьезных проблем, которые накопились у горняков, должны быть в ряду приоритетных государственных задач», - подчеркнул Семен Поташник, член коллегии Министерства топлива и энергетики Украины.

«Несмотря на особенно тяжелое время - шахтеры продолжают работать, продолжают выполнять план, привносят свой процент в ВВП страны», - отмечает Виктор Палий, член ОО «Совет экологической безопасности».

Для самых маленьких гостей праздничного мероприятия были проведены мастер-классы от художников, а также они получили сладкие подарки от волонтеров. «Дети – это наше будущее, ради которого мы, взрослые, должны уже сегодня объединиться вокруг идеи патриотизма и возрождения Украины», - Анжела Гололобова, глава ГО «Украина – Единство Наций».