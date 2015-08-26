"Чините дно, пока не поздно": Харьковчане под генконсульством РФ требуют освободить Сенцова и Кольченко (фоторепортаж)

В Харькове около 200 человек пикетируют Генеральное консульство Российской Федерации в знак поддержки осужденных режиссера Олега Сенцова и антифашиста Александра Кольченко.

Как передает корреспондент УНИАН, около 17.00 участники пикета собрались напротив здания диппредставительства на улице Ольминского в центре Харькова.

Люди держат национальные флаги, транспаранты и плакаты с надписями: "Рашка, закрывайся быстрее", "Чините дно, пока не поздно", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Умом Россию не понять", а также скандируют "Свобода крепче ваших нар", "Солидарность - наше оружие", "Путина на нары".

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Участники пикета выразили убеждение, что украинские политзаключенные в России выйдут на свободу раньше, чем это определил суд, потому что "путинский режим не устоит".

Люди также отметили, что на время заключения Сенцов, Кольченко и Надежда Савченко требуют внимания и поддержки со стороны граждан Украины. Пикетчики призвали писать заключенным письма.

В это время охрану дипломатического учреждения осуществляли около 200 сотрудников милиции. Они по периметру окружили главный и черный входы на территорию Генконсульства. Работники ГАИ на время проведения пикета перекрыли движение транспорта по улице Ольминского.

Как сообщал УНИАН, Сенцова и Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенного в РФ "Правого сектора". Согласно версии российского следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде городов Крыма, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцов и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.