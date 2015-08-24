Уполномоченный по вопросам Крыма поможет актуализировать крымский вопрос на мировом уровне

«В последнее время тема аннексии полуострова отошла в разряд второстепенных, местами совсем исчезла из повестки дня международных медиа, дипломатов и политиков. Новая должность открывает возможности для актуализации этого вопроса перед мировым сообществом. Это важный шаг вперед со стороны нашего правительства навстречу крымскотатарскому народу», - пояснил Аслан Кырымлы в комментарии корреспонденту Крым.Реалии.

Согласно утвержденному правительством положению, на уполномоченного по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя возлагаются полномочия по представительству и обеспечения отношений между Кабинетом Министров Украины и международными, межгосударственными, межправительственными и общественными организациями, таким как ООН, Организация Исламского сотрудничества и другими, деятельность которых может оказать существенное влияние на скорейшее восстановление прав крымских татар и защита национальных интересов Украины.

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«В наших ближайших планах: обозначить первоочередные направления и международные организации, с которыми мы совместно начнем вырабатывать конкретные механизмы относительно защиты национальных интересов Украины, прав граждан, нарушенных вследствие оккупации Крыма», сказал Кырымлы.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал постановление о Правительственном уполномоченном по вопросам оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя.