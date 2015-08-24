Уполномоченный по вопросам Крыма поможет актуализировать крымский вопрос на мировом уровне
Уполномоченный по вопросам Крыма при правительстве Украины Аслан Омер Кырымлы заявил, что новая должность поможет актуализировать крымский вопрос на мировом уровне.
«В последнее время тема аннексии полуострова отошла в разряд второстепенных, местами совсем исчезла из повестки дня международных медиа, дипломатов и политиков. Новая должность открывает возможности для актуализации этого вопроса перед мировым сообществом. Это важный шаг вперед со стороны нашего правительства навстречу крымскотатарскому народу», - пояснил Аслан Кырымлы в комментарии корреспонденту Крым.Реалии.
Согласно утвержденному правительством положению, на уполномоченного по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя возлагаются полномочия по представительству и обеспечения отношений между Кабинетом Министров Украины и международными, межгосударственными, межправительственными и общественными организациями, таким как ООН, Организация Исламского сотрудничества и другими, деятельность которых может оказать существенное влияние на скорейшее восстановление прав крымских татар и защита национальных интересов Украины.
Читайте такжеЯценюк пригрозил Кремлю международным судом за аннексию Крыма
«В наших ближайших планах: обозначить первоочередные направления и международные организации, с которыми мы совместно начнем вырабатывать конкретные механизмы относительно защиты национальных интересов Украины, прав граждан, нарушенных вследствие оккупации Крыма», сказал Кырымлы.
Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал постановление о Правительственном уполномоченном по вопросам оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя.