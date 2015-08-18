Ростовский суд 21 августа рассмотрит жалобу защиты Савченко о месте подсудности

Об этом адвокат летчицы Илья Новиков сообщил в Twitter.

"Слушание Ростовского облсуда об изменении подсудности по делу Надежды Савченко назначено на 10:00 21.08.2015", - написал Новиков.

Как сообщал УНИАН, 30 июля адвокат Марк Фейгин сообщил что ходатайство защиты удовлетворено и вопрос о подсудности будет решаться Ростовским областным судом.

16 июля Савченко обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой перенести рассмотрение ее дела из суда Донецка Ростовской области. Она отметила, что проведение суда в непосредственной близости к зоне конфликта на Донбассе опасно для нее, ее адвокатов и семьи.

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Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.