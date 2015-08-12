Завтра даже дожди не смогут остудить Украину, температура взлетит до +37

На остальной территории будет царить сухая воздушная масса, дождей не ожидается. Жара продержится в течение дня, температура воздуха составит 30-35 градусов, местами сильная жара до 35-37 градусов. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части существенные осадки маловероятны, только ночью и утром местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью 17-22 градуса тепла, днем ​​30-35, местами 37 градусов тепла.

В северных областях ночью возможны грозовые дожди, кроме Сумщины, днем ​​будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 19-24 тепла, днем ​​30-35, местами 37 градусов тепла.

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В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 20-25тепла, днем ​​30-35, местами 37 градусов тепла.

В восточных областях будет царить сухая погода. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем ​​30-35, местами 35-37 градусов тепла.

В южной части местами кратковременные локальные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 21-26 градусов тепла, днем ​​30-35, местами до 37 градусов тепла.

В Киеве ночью вероятный небольшой дождь, днем ​​сухо и жарко. Температура воздуха ночью 20-23 градуса тепла, днем ​​33-35 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается восточный, 5-12 м / с.