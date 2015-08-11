Минсоцполитики: Ситуация с переселенцами в десятки раз сложнее, чем после Чернобыльской катастрофы

Министр социальной политики Украины Павел Розенко назвал ситуацию, сложившуюся сейчас в Украине с временно перемещенными с оккупированных территорий лицами, в десятки раз труднее для государства, чем после Чернобыльской катастрофы.

Об этом он заявил в эфире «5 канала», сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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«Мы сравнили сегодняшнюю ситуацию на Востоке Украины и Чернобыльскую трагедию: за первый год после аварии на ЧАЭС из зоны отселения было перемещено около 40 тысяч семей, а в целом переместилось около 60 тысяч семей. Сегодня же, за один год, мы имеем более 1 миллиона украинских семей–переселенцев. Таким образом, по своим масштабам ситуация с временно перемещенными лицами с востока Украины в десятки раз тяжелее для Украины, чем после Чернобыльской катастрофы. К тому же мы находимся в состоянии войны”, - сказал он.

По словам министра, за то, что в свое время не были наработаны долгосрочные программы, предусматривающие нормальное финансирование и реальную социальную защиту переселенцев, сейчас это сделать значительно сложнее.

«Все считали, что временно перемещенные лица - временное явление, что вскоре наступит мир, и все вернутся в свои дома», - сказал Розенко.

Но, подчеркнул он, это не означает, что мы должны сложить руки. «Наоборот - мы должны четко понять, что одна только власть, только государственный бюджет с этой колоссальной проблемой не справятся. Поэтому важно объединить усилия всех: государства, международных организаций и волонтеров», - добавил министр.

Розенко сообщил, что Минсоцполитики продолжает работать над привлечением внешнего ресурса, международной финансовой помощи на совершенно конкретные проекты.

«Прежде всего - это обеспечение жильем временно перемещенных лиц. Второй приоритет – трудоустройство, создание новых рабочих мест, усиление бизнес-активности этих людей. Наконец, это - гуманитарная помощь», - отметил он.

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Не менее важным фактором успешного решения проблем переселенцев Розенко назвал объединение усилий с волонтерскими организациями.

«Кроме государственных программ, международные организации работают и через волонтерские и негосударственные организации. Со своей стороны, мы, как министерство, помогаем наладить контакты между волонтерами, общественными организациями и международными структурами для совместной деятельности, которую власть осуществлять не может», - подчеркнул министр.