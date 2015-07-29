В Одесской ОГА, прокуратуре и трех судах искали взрывчатку

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, на указанные объекты выезжали специалисты-взрывотехники и следственно-оперативные группы милиции.

По результатам обследований зданий и прилегающих к ним территорий взрывоопасных веществ обнаружено не было.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня с интервалом в 2 минуты неизвестный с одного и того же телефонного номера сообщил в милицию о минировании административных зданий международного аэропорта «Одесса», Одесской областной государственной администрации, прокуратуры Одесской области, Приморского, Малиновского и Киевского судов Одессы. Информация о минировании аэропорта не подтвердилась.