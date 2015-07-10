В Харькове аноним сообщил о заминировании четырех зданий (фото)
Сейчас в Харькове проводится эвакуация граждан из-за сообщения анонима о заминировании зданий.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ УМВД Украины в Харьковской области, около 8.30 аноним заявил о минировании здания Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области, городского бюро технической инвентаризации, завода им. Малышева и здания Харьковского академического театра оперы и балета.
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Сейчас на местах работают взрывотехники и следственно-оперативные группы Дзержинского и Коминтерновского райотделов милиции.
Проводится эвакуация граждан. Специалисты проверяют сообщение о минировании зданий.
Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове в результате вооруженного нападения погибли инкассаторы "Укрпочты". По данным милиции, стрелявший из автомата обстрелял почтовый автомобиль, который доставлял материальные ценности.
В результате обстрела погибло трое человек, которые находились в автомобиле почтовой службы. После этого преступник забрал несколько мешков с почтовыми отправлениями, сел в автомобиль и скрылся с места.