Неделя в цифрах

3 украинцевпогибли в результате аварии рейсового автобуса Долина-Варшава в Польше, 16 человек остаются в больницах, сообщают в посольстве Украины в Польше. Кроме того, 4 украинцев пострадали в результате ДТП в России.

4 таможни – Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Черновицкую – Кабмин намерен в кратчайшие сроки передать в управление независимой британской компании, заявляют в правительстве.

6 европейских странвошли в топ-10 самых безопасных в мире, свидетельствует рейтинг Global Peace Index. Лидером списка, из-за низкого уровня милитаризации, отсутствия внутренних и неучастия во внешних конфликтах, названа Исландия. Самым опасным государством в мире является Сирия, которая находится на 162-м месте. Украина расположилась на 150-м месте, Россия - на 152-м.

15 стран-членов Совета безопасности ООН единогласно приняли резолюцию в поддержку сделки по иранской ядерной программе, установив порядок снятия с Тегерана международных санкций.

15 судьям было объявлено о подозрении в 14 производствах относительно вынесения заведомо неправосудных решений, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины. Кроме того, по информации ГПУ, 8 обвинительных актов в отношении 8 судей направлено в суд.

32 человека погибли и более 100 были ранены в результате теракта в турецком городе Суруч, сообщают иностранные СМИ. Власти Турции полагают, что взрыв в пограничном с Сирией городе был осуществлен смертницей из экстремистской группировки «Исламское государство».

42 лесных пожара зафиксированы на территории Дальнего Востока, сообщают в департаменте лесного хозяйства региона. Кроме того, 8 пожаров бушуют в Якутии, 3- в Магаданской области и по одному - в Хабаровском крае и Чукотском АО. К тушению огня привлечено более 760 человек и около 100 единиц техники.

200 украинцев продолжают находиться в плену у боевиков, сообщает советник главы СБУ Юрий Тандит. Среди них около 60 человек – гражданские лица, остальные - военнослужащие ВСУ, добровольческих батальонов, а также Национальной гвардии. В свою очередь, Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, народный депутат Ирина Геращенко отмечает, что в плену остаются около 250 украинцев.

255 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой области в 16 грузовых автомобилях от Международного комитета Красного Креста боевики не пропустили на подконтрольную им территорию, сообщают в Госпогранслужбе Украины.

634 человекапогибли на водных объектах Украины с начала текущего года, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. За аналогичный период 2014 года на воде погибли 844 человека.

1 892 гражданина Украиныбыли задержаны и привлечены к уголовной ответственности в РФ в первом полугодии 2015 года, сообщают украинские дипломаты. В то же время, за весь прошлый год было задержано и привлечено к ответственности 1 340 граждан Украины. 70% случаев задержания и осуждения граждан Украины связаны с незаконным оборотом наркотиков.

2 500 долларовдолжна составлять заработная плата для местного прокурора, считает заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе. На сегодняшний день, по его словам, зарплата замгенпрокурора составляет около 6 000 гривен.

3 000 должностей Генеральной прокуратуре Украины были сокращены после вступления в силу нового закона «О прокуратуре», сообщил генпрокурор Виктор Шокин. Таким образом, на сегодняшний день численность должностей в системе ГПУ составляет почти 15 000.

3 820 российских грузовиков в составе 33 «гуманитарных конвоев» пересекали границу Украины в течение года, сообщают в Государственной пограничной службе Украины. При этом в соответствии с международными и украинскими нормами, были оформлены только 34 автомобиля в составе первого «гумконвоя» в августе 2014 года.

7 000 км автодорог в Казахстане станут платными, сообщают иностранные СМИ. Согласно госпрограмме развития и интеграции, плата за проезд предусматривается, в основном, для грузового транспорта. А грузопоток через территорию страны к 2020 году, согласно планам, должен вырасти с 17 млн до 30 млн тонн.

130 000 долларов и компьютерная техника, с которой якобы проводилось вмешательство в Систему оценивания качества образования, были конфискованы при обыске у должностных лиц Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), сообщают в ГПУ. В свою очередь, в Министерстве образования называют обыски «подозрительными» и сообщают, что завершились они изъятием у чиновников УЦОКО ручек, чашек, компьютеров, телефонов и 5 000 гривен.

110 000 000 гривен, предназначавшихся ООО «МАКО-Трейдинг», владельцем которого является старший сын экс-президента Александр Янукович, были заблокированы в Государственной казначейской службе сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщают в СБУ.

600 000 000 евро первого транша макрофинансовой помощи Европейского Союза выделены Украине, говорится в сообщении представительства ЕС в Украине. Общий объем транша макрофинансовой помощи составляет 1 800 000 000 евро.

12 000 000 000 гривеннеобходимо выделить из государственного бюджета на проведение индексации заработных план и пенсий, сообщил премьер Арсений Яценюк. По его словам, эти средства могут быть получены от детенизации экономики, увеличения доходов, полученных от таможен, а также от ликвидации налоговых ям и остановки «отмывания» НДС.

Маргарита Андреева