Установлена личность террористки в турецком Суруче

Об этом заявил, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает Би-би-си. По его словам, в настоящее время правоохранительные органы пытаются установить, кто еще мог быть причастен к нападению.

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Власти Турции полагают, что взрыв в пограничном с Сирией городе Суруч, жертвами которого, по последним данным, стали 32 человека, был осуществлен смертницей из экстремистской группировки "Исламское государство".

Целью взрыва, судя по всему, были активисты молодежных организаций, которые намеревались отправиться в пограничный город Кобани на территории Сирии.

В Суруче проживает множество жителей Кобани, которые бежали оттуда, когда в городе в прошлом году начались военные действия.

Взрыв произошел около 9 утра по местному времени в саду местного культурного центра Амара, где собрались сотни делегатов молодежных ассоциаций для обсуждения помощи курдским ополченцам.

Ранеепремьер заявил о намерениях ввести дополнительные меры безопасности вдоль границы с Сирией.