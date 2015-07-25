В Мадриде в сентябре состоится собрание Всемирного конгресса украинцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВКУ, в течение трех дней участники Годового общего собрания подведут итоги деятельности ВКУ за 2014-2015 гг. и начертят пути на будущее по координации деятельности украинцев всего мира в поддержку Украины, по противодействию российской дезинформации и укреплению всемирной сети ВКУ.

В программе также - шествие и митинг "Мировое украинство с Украиной".

Также сообщается, что лица, которые внесли значительный вклад в популяризацию творческого наследия и чествования памяти Тараса Шевченко за пределами Украины, будут награждены юбилейным знаком отличия ВКУ "200 лет со дня рождения Тараса Шевченко".

Кроме того, состоится концерт по случаю 70-летия поселения украинцев в Испании и 10-летия основания составляющей организации ВКУ - Украинской общины Испании за права, честь и достоинство украинцев.

*** Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран. Основанный в 1967 году, ВКУ был признан в 2003 году неправительственной организацией в Экономическом и социальном совете Организации Объединенных Наций со специальным консультативным статусом.