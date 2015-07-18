В Мариуполе суд арестовал чиновницу, участвовавшую в организации "референдума ДНР" в 2014 году

В Мариуполе суд арестовал заместителя председателя Жовтневой райгосадминистрации города, которая в мае 2014 года принимала активное участие в организации псевдореферендума так называемой «ДНР».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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«17 июля Жовтневый районный суд Мариуполя избрал меру пресечения в виде ареста, альтернатива - залог 92 тыс. грн, для заместителя главы Жовтневой райадминистрации Мариуполя, 1962 года рождения, которая в мае 2014 года принимала активное участие в организации «референдума ДНР». Ее преступная деятельность была задокументирована сотрудниками Мариупольской милиции. В тот же день она была водворена в городской изолятор», - отметил Аброськин.