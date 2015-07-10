В Мариуполе СБУ задержала "полицейского ДНР" (видео)

16:46, 10 июля 2015
Общество
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В Мариуполь пособница террористов прибыла для оформления выездных заграничных документов.

Женщина осуществляла подбор новых членов террористических группировок / Скриншот видео

Сотрудники Службы безопасности Украины в Мариуполе задержали жительницу Донецка, которая в ноябре прошлого года вступила в т.н. "правоохранительные органы террористической организации "ДНР".

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в составе незаконной структуры т.н. "автоинспекции ДНР" женщина осуществляла подбор и оформление новых членов террористических группировок. Она получила от боевиков "звание лейтенанта полиции ДНР".

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В Мариуполь пособница террористов прибыла для оформления выездных заграничных документов и сразу же была задержана сотрудниками спецслужбы.

Задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Видео СБУ
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