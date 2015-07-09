На Одесщине неизвестный обстрелял автомобиль и убил водителя
10:19, 09 июля 2015Общество
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В Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный расстрелял автомобиль «Тойота-Камри». Водитель автомобиля умер в больнице.
Сейчас место происшествия оцеплено / dumskaya.net
Об этом УНИАН сообщили в Белгород-Днестровском городском отделе ГУМВД Украины в Одесской области.
Около 6:00 в милицию поступило сообщение, что возле городского кладбища неизвестный совершил несколько выстрелов в автомобиль «Тойота-Камри», после чего скрылся в неизвестном направлении.
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Водитель автомобиля от полученных ранений скончался.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают обстоятельства этого происшествия. Ведется розыск злоумышленника.
Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе неизвестный стрелял в милиционеров, один из них скончался в больнице.
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