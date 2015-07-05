В Одессе милиция обезвредила самодельное взрывное устройство (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, в 10:35 в милицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Космонавтов и генерала Петрова возле билборда лежит подозрительный предмет.

При обследовании сотрудники милиции обнаружили жестяную банку, перемотанную скотчем, с прикрепленными проводами и батарейками.

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На месте взрывотехники установили, что обнаруженный предмет является самодельным радиоуправляемым взрывным устройством. Специалисты обезвредили опасную находку дистанционно.

Элементы взрывного устройства направлены на экспертно-криминалистическое исследование.