На Луганщине предупредили совершение теракта на автодороге, которая используется силами АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники спрецслужби совместно с бойцами 24-й механизированной бригады обнаружили самодельное взрывное устройство на обочине автотрассы близ с. Боровское в районе Северодонецка. Эта дорога служит не только для перемещения армейских подразделений, но и для передвижения гражданского населения и гуманитарных грузов.

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Установленное боевиками взрывное устройство дистанционного подрыва было тщательно замаскировано. Оно состояло из 400-граммовой тротиловой шашки с электродетонатором, соединенной с выстрелом гранатомета для увеличения осколочного поражающего действия.

Взрывное устройство обезврежено. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению круга лиц, причастных к подготовке теракта.