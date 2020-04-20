В Днепре в храме УПЦ МП причащали с одной ложки

Полицейские выясняют обстоятельства.

Во время пасхального богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе УПЦ МП в Днепре священнослужителей снова застали за причащением прихожан из одной ложки

Читайте такжеПричащали с одной ложечки: в Днепре возле храма вырыли траншею (фото)Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что проведение соответствующего обряда транслировалось онлайн. Сейчас полицейские Днепровского управления полиции выясняют все обстоятельства ситуации и разбираются в произошедшем.

Ранее УНИАН сообщал, что полиция открыла пять уголовных производств и выписала пять административных протоколов в отношении действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на Пасху, в частности, за нарушения карантинных ограничений.