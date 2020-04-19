Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Пасхой

Также понтифик призвал к взаимопониманию между странами мира.

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.

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Об этом сообщает Радио Ватикана.

После воскресной мессы глава католической церкви направил свою мысль к «братьям и сестрам Церквей Востока», которые сегодня празднуют Пасху.

«Прежде всего, в этом периоде испытания чувствуем, насколько великим даром есть надежда, что рождается из факта воскресения с Христом. Особенно радуюсь за восточные католические общины, которые по экуменическим причинам празднуют Пасху вместе с православными: пусть же это братство несет утешение туда, где христиане являются небольшим меньшинством», - пожелал Папа Франциск.

Также понтифик призвал к взаимопониманию между странами мира. «Пусть же христианское милосердие вдохновит также взаимность между странами и их институциями, чтобы преодолевать продолжающийся кризис в духе солидарности», - сказал он.