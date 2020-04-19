На время карантина процесс перехода приходов в ПЦУ остановился – Епифаний

Сейчас Православная церковь Украины насчитывает более 7 тысяч приходов.

Во время карантина переходы церковных приходов Православной церкви Украины не происходят.

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Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода".

По словам Епифания, сейчас ПЦУ насчитывает более 7 тысяч приходов по всей Украине, но сейчас это количество не увеличивается из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусной болезнью.

«Сейчас мы стараемся делать все, чтобы не было скопления людей. И поэтому на время карантина не будет переходов, не будет собраний. Ибо для того, чтобы община определилась, нужно провести общее собрание прихода», – пояснил он.

В то же время митрополит не взялся прогнозировать, как может измениться динамика переходов к ПЦУ после карантина, во время которого Украинская православная церковь Московского патриархата не отменяла массовых богослужений, в отличие от ПЦУ.

«Я думаю, что наши граждане, наши прихожане мудры, они все проанализируют, что происходит сейчас, и будут принимать соответствующие решения», - считает митрополит Епифаний.