Масштабный пожар в черкасском театре: следователи не исключают умышленного поджога (фото, видео)

В Черкассах 1 июля начато расследование по факту пожара в помещении Черкасского областного украинского музыкально-драматического театра имени Т.Г.Шевченко.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, по факту пожара в театре следственным отделом Сосновского райотдела милиции Черкасс открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура Черкассы осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

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Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия для установления причин возникновения пожара и суммы материального ущерба.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, областная власть будет искать средства для скорейшего восстановления помещения театра. После ликвидации пожара председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко заявил, что сейчас перед властью строят две главные задачи – выяснить причину возгорания и найти средства на восстановление театра. Как возможные источники финансирования рассматриваем резервные фонды областного и государственного бюджетов. В ближайшие дни на заседании оперативного штаба детально проанализируют процесс ликвидации пожара.

Сейчас оперативники выясняют причины пожара. Среди версий – поджог, несоблюдение правил пожарной безопасности, а также неисправная электропроводка. Также следователи должны выяснить, почему не сработала автоматическая система пожаротушения.

Пожарным удалось спасти от пламени сценическую и административную части театра. Из-за значительной наполненности помещения легко воспламеняющимися предметами и в связи с задержкой с сообщением о пожаре, огонь быстро распространился по всему зрительному залу на площадь 500 кв. м, произошло обрушение конструкций.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского облсовета, из-за масштабного пожара полностью сгорел зрительный зал на 600 мест, полностью разрушено перекрытие между этажами, обвалилась крыша театра. Точную сумму ущерба, нанесенного пожаром, определяет специальная комиссия.

Как сообщил директор театра Владимир Осипов, пожарным удалось спасти от огня музыкальные инструменты, ноты и сценические костюмы, сцену, фойе, декорации, гримерные, административные помещения. По его словам, последний раз зрительный зал ремонтировали в 2006 году, тогда на это было израсходовано около 3 млн грн.