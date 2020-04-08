Мининформполитики своеобразно призвало украинцев соблюдать карантин

На классических произведениях искусства сделаны актуальные надписи и призывы о необходимости соблюдать карантин.

Министерство культуры и информационной политики поддержало идею креативно оформить информационную кампанию о карантине.

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На классических произведениях искусства сделаны актуальные надписи и призывы о необходимости соблюдать карантин. "Классические образы из мира искусства предстают в новом виде, рассказывают, как можно противостоять распространению #COVID19 и оставаться в безопасности", - говорится в сообщении министерства на странице в соцсети.

"В рамках глобальной инициативы #FlattenTheCurve мы также стремимся «выровнять кривую» в Украине! Соблюдайте правила и будьте здоровыми!", - подчеркнули в министерстве.